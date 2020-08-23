Спортивно-оздоровительный центр открылся в высокогорном селе Чечни

ГРОЗНЫЙ, 23 августа. /ТАСС/. Многофункциональный спортивно-оздоровительный центр "Ахмат" открылся в высокогорном чеченском селе Ведено. Спорткомплекс одновременно может принимать более 100 спортсменов, передает корреспонден ТАСС.

"Я с большим удовольствием поздравил присутствующих с этим значимым для всего Веденского района событием. Безусловно, новый спортивный центр имеет большое значение не только для местных жителей, но и для всей республики. Здесь созданы комфортные условия для занятий по восьми видам спорта, в том числе и для проведения по ним спортивных сборов", - сказал на открытии глава Чечни Рамзан Кадыров.

Новый спортивный центр состоит из четырех спортивных залов, бассейна, боксерского ринга, тренажерного зала, зала тяжелой атлетики и многоквартирного дома для сотрудников центра. Строительство осуществлено в рамках регионального проекта "Спорт - норма жизни" и за счет средств регионального общественного фонда имени Ахмата Кадырова.

В Чечне 23 августа отмечается 69-я годовщина со дня рождения первого президента республики Ахмата Кадырова. В этот день в регионе проходят религиозные обряды, круглые столы, выставки и открываются социальные объекты. Ахмат Кадыров вступил в должность президента Чеченской республики в октябре 2003 года. 9 мая 2004 года он трагически погиб в результате теракта на грозненском стадионе "Динамо". На следующий день указом президента России за мужество и героизм, проявленные при возрождении региона и в борьбе с терроризмом, ему было присвоено звание Героя России.