В Ижемском районе Коми построят новую школу взамен сгоревшей в 2003 году

ТАСС, 23 августа. Новая школа будет построена в деревне Усть-Ижма Ижемского района Республики Коми вместо сгоревшей 17 лет назад, сообщила в воскресенье пресс-службы правительства региона.

"В деревне Усть-Ижма Ижемского района построят новую школу. Такое решение принял сегодня, 23 августа, временно исполняющий обязанности главы Республики Коми. Владимир Уйба в ходе рабочей поездки в Ижемский район посетил учебное заведение, которое располагается в старых деревянных приспособленных помещениях", - говорится в сообщении.

Школа сгорела в 2003 году. Учебный процесс организован в зданиях бывшего магазина, где занимаются дети 5-9 классов, и дома культуры, где оборудованы два кабинета для начальной школы. Дети учатся в две смены. Уроки физкультуры проходят на улице, потому что нет спортзала. Усть-Ижемская школа объединяет основную школу и два детских сада, расположенных в деревнях Усть-Ижма и Малое Галово. В школе обучается 63 ребенка, детские сады посещают 66 детей. В ближайшие три года прогнозируется стабильное количество учащихся и дошкольников.

Для полноценной работы школы и детских садов необходимо строительство нового здания в деревне Усть-Ижма. Проект готов и находится на госэкспертизе. После получения положительного заключения будут рассмотрены варианты финансирования возведения объекта.