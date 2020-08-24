Мурманский арктический университет откроет четыре новые специальности для "Норникеля"

МУРМАНСК, 24 августа. /ТАСС/. Четыре новые специальности в 2020 году откроют в Мурманском арктическом государственном университете (МАГУ) по запросу ПАО "ГМК "Норильский никель". Об этом сообщила ТАСС врио ректора Ирина Шадрина.

"По запросам работодателей, стейкхолдеров региона мы открываем новые специальности, мы реконструировали все образовательные программы с учетом проектных модулей. В этом году мы получили лицензии по запросу ПАО "ГМК "Норильский никель" на четыре образовательные программы - химия, металлургия, автоматизация производства и химические процессы в горной промышленности. Обучение по ним начнется с этого года", - сказала Шадрина.

Она добавила, что вуз обратился в профильное министерство с просьбой выделить на 2021 год дополнительные бюджетные места по этим направлениям. Кроме того, по просьбе "Норникеля" университет будет вести подготовку сотрудников компании по программам дополнительного профессионального образования, переподготовке кадров и повышению квалификации персонала. По словам врио ректора, в планах на 2021 учебный год - расширить спектр образовательных программ арктических направлений, предложения от представителей промышленности и заинтересованных ведомств продолжают поступать.

"К нам обратился Минтранс с просьбой открыть новые специальности, которые будут востребованы на строительстве Мурманского транспортного узла. И у нас большие планы заняться лицензированием совершенно новых образовательных программ арктической направленности, касающихся транспортной логистики, дизайна архитектурной среды, медицинской кибернетики. Будем углублять и существующие направления с точки зрения совершенствования цифровых технологий, например, горное дело - через автоматизацию горных работ", - пояснила Шадрина.

МАГУ входит в пятерку основных вузов, которым предстоит реализовать программу по подготовке кадров для Арктической зоны РФ, разработанную Министерством развития Дальнего Востока и Арктики. В программу входит еще один мурманский вуз - государственный технический университет (МГТУ), а также норильский и два архангельских университета.

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК) к ноябрю подготовит долгосрочный прогноз потребности Арктики в кадрах. Такое поручение агентству дал вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в ходе совещания по проекту программы развития Северного (Арктического) федерального университета. Исследования перспективной кадровой потребности в Арктической зоне АРЧК будет проводить каждый год для постоянной актуализации данных с возможностью увеличение числа бюджетных мест в учебных заведениях по востребованным в Арктике специальностям.