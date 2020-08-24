В Кисловодске до 2035 года благоустроят 62 га городской территории

ПЯТИГОРСК, 24 августа. /ТАСС/. Площадь благоустроенных территорий в Кисловодске к 2035 году составит 62 га. В 2021 году начнут реконструировать городской парк культуры и отдыха, который занимает больше половину этой территории, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

"В утвержденной правительством Ставропольского края Стратегии развития города-курорта Кисловодска предусмотрено увеличение площади благоустроенных территорий. До 2035 года в Кисловодске благоустроят 62 гектара городской территории", - говорится в сообщении.

В настоящее время благоустроено 0,9 га городской территории: сквер Тюленева, сквер Ходжаева, сквер Ксении Ге, ул. Вокзальная, ул. Герцена. Ведутся работы на проспекте Дзержинского, в текущем году начнется благоустройство проспекта Ленина. Уже приступили к реновации "Старого озера", которое занимает 13,4 га.

По данным пресс-службы, в 2021 году начнется реконструкция городского парка культуры и отдыха площадью 34,8 га. С учетом этого общая площадь благоустроенных городских территорий к 2023 году увеличится на 53,3 га.

"Реализация мероприятий по благоустройству не предполагает достижение макроэкономических показателей, однако будет способствовать социально-экономическому развитию города-курорта Кисловодска за счет создания комфортной среды обитания и жизнедеятельности для горожан и отдыхающих, что в свою очередь, будет способствовать улучшению качества жизни населения города-курорта Кисловодска, повышению имиджа города как курорта федерального значения", - приводятся в сообщении слова начальника управления экономики Кисловодска Ирины Пауковой.

Кисловодск является курортом федерального значения. По данным администрации муниципалитета, ежегодно городе на отдых и лечение принимает более 300 тыс. человек, что составляет 33-35% от общего объема турпотока региона.