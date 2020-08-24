Потерявшие в пандемию работу жители НАО могут бесплатно обучиться на повара и ветеринара

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Жители Ненецкого автономного округа (НАО), оставшиеся без работы из-за ситуации с коронавирусом, могут бесплатно пройти обучение на площадках WorldSkills по компетенциям "поварское дело" и "ветеринария", говорится в понедельник в сообщении пресс-службы администрации региона.

"Жители НАО, оставшиеся без работы из-за коронавируса, смогут пройти бесплатное обучение <…> Обучение будет проходить очно в Ненецком аграрно-экономическом техникуме имени В. Г. Волкова на площадках WorldSkills по компетенциям "поварское дело" и "ветеринария", - говорится в сообщении.

Длительность обучения составит около трех недель. После сдачи итогового экзамена выпускники получат документ о квалификации и паспорт профессиональных компетенций.

Обучение граждан, пострадавших от последствий пандемии коронавируса, пройдет по всей стране. На эти цели из резервного фонда правительства РФ выделено 2,99 млрд рублей. Принять участие в программе могут не только безработные, но и те, кто находится под риском увольнения.

В Ненецком АО с начала пандемии новой коронавирусной инфекции выявлено 305 случаев заражения, в понедельник - два новых случая. Под наблюдением в настоящее время находится 498 человек, проведено 6 410 обследований.