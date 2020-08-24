Капремонт дамбы для защиты домов в Черкесске завершится в декабре 2021 года

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Капитальный ремонт берегоукрепительной дамбы на реке Кубань в Черкесске завершат к концу будущего года, она защитит от наводнений жилые дома, дачные участки и крупнейший городской парк. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба федеральной целевой программы (ФЦП) "Вода России".

"Завершить все ремонтные работы в полном объеме планируется в декабре 2021 года. Восстановление дамбы потребовалось после наводнения 2002 года и регулярных паводков, подмывших берегоукрепительное сооружение. Капремонт дамбы позволит обезопасить дачные участки, жилые дома, а также территорию крупнейшего городского парка отдыха "Зеленый остров", расположенных в непосредственной близости. Общая численность населения, проживающего на этих территориях, составляет 2 тыс. человек", - сказал директор Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России Сергей Будилин.

По его словам, в общей сложности будет отремонтировано около четырех тысяч километров берегозащитных укреплений вдоль реки Кубань в рамках ФЦП "Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012-2020 гг." и госпрограммы Карачаево-Черкесской Республики "Развитие водохозяйственного комплекса и охрана окружающей среды в КЧР".

"Общая протяженность берегозащитных укреплений составит 3827 м. Высота объекта - от четырех до восьми м. Дамба, где сейчас проводится капитальный ремонт, была построена в 1980 году. Основной участок дамбы был смыт во время наводнения 2002 года, после чего она была частично восстановлена. На сегодняшний день в результате ежегодных паводков дамба подмыта на 70%. Общая стоимость работ составляет 395 млн рублей", - уточняется в сообщении.

Федеральная целевая программа "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" (ФЦП "Вода России") - государственная программа, направленная на достижение целей концепции долгосрочного социально-экономического развития России и Водной стратегии до 2030 года. Входит в государственную программу "Воспроизводство и использование природных ресурсов".

Ряд научно-исследовательских работ, проведенных в ходе ФЦП, легли в основу паспортов федеральных проектов нацпроекта "Экология". Работа над нацпроектом ведется по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие производственные технологии.