Иностранным журналистам покажут основные достопримечательности Северного Кавказа

ПЯТИГОРСК, 24 августа. /ТАСС/. Четырехдневный пресс-тур для представителей иностранных СМИ начался в понедельник на Северном Кавказе. Журналистов из Египта, Китая, Кубы и других стран ознакомят с популярными туристическими местами Кавказских Минеральных Вод и республик Северо-Кавказского федерального округа, сообщили ТАСС в оргкомитете пресс-тура.

"В пресс-туре, который стартует сегодня, принимают участие 10 журналистов из девяти стран: Армении, Болгарии, Египта, Китая, Кубы, Саудовской Аравии, ОАЭ, Турции и Чехии", - сказал собеседник агентства.

По его словам, участники пресс-тура побывают в городах-курортах Кавминвод, у Медовых водопадов, поднимутся по канатной дороге на станцию Гара-Баши в Кабардино-Балкарии, пройдут по эко-тропам в Архызе, съездят к урочищу Джилы-су. Кроме того, запланирован ряд встреч с представителями власти, отвечающими за развитие туризма в республиках.

"Это ежегодный пресс-тур, направленный на то, чтобы познакомить иностранных журналистов с курортами Северного Кавказа", - добавили в оргкомитете.

Четырехдневный пресс-тур для представителей иностранных СМИ был организован Министерством экономического развития РФ и информационным агентством ТАСС в рамках подпрограммы "Формирование инфраструктуры государственной информационной политики в Северо-Кавказском федеральном округе" госпрограммы РФ "Развитие Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 года".