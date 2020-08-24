В Кизляре запустили накопитель воды для бесперебойного водоснабжения города

МАХАЧКАЛА, 24 августа. /ТАСС/. Накопитель для воды на 2 тыс. куб. м ввели в эксплуатацию в Кизляре, его запуск позволит обеспечить население города чистой питьевой водой, говорится в сообщении пресс-службы администрации Кизляра со ссылкой на мэра города Александра Шувалова.

"В городе в рамках реализации программы "Мой Дагестан - моя вода" ввели в эксплуатацию новый накопитель воды на 2 тыс. кубов. В прошлом году была введена в эксплуатацию первая очередь водозаборного сооружения, включающая пусковой комплекс мощностью 2 тыс. кубометров в сутки. Его ввод в эксплуатацию позволит обеспечить чистой питьевой водой весь город", - говорится в сообщении.

Как уточняется на официальном сайте администрации, строительство водозаборного сооружения было начато в 2010 году. В 2019 году в Кизляре запустили в эксплуатацию пусковой комплекс, включающий в себя накопитель воды, насосную станцию и два накопителя, каждый водоизмещением 1500 кубометров воды.

В январе в администрации Кизляра сообщали, что в 2020 году на модернизацию городской системы водоснабжения по республиканской программе "Мой Дагестан - моя вода" будет направлено 415 млн рублей, на эти средства планировалось завершить строительство второй очереди водозаборных сооружений и провести реконструкцию системы водоснабжения. В рамках второй очереди также запланировано бурение 10 артезианских скважин, обустройство территории с возведением диспетчерской и других необходимых помещений.