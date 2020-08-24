В Архангельской области 60% населения обеспечат природным газом к 2030 году

АРХАНГЕЛЬСК, 24 августа. /ТАСС/. Природным газом в Архангельской области к 2030 году будет обеспечено 60% населения. Об этом в ходе онлайн-совещания "Единой России" на тему газификации регионов сообщил врио главы области Александр Цыбульский. По его словам, в настоящее время 26% населения региона обеспечено природным газом - это 68 тысяч квартир и домовладений.

"Для Архангельской области очень актуальный вопрос, у нас реальный уровень газификации 26% по населению при среднероссийском 70%. Мы серьезно отстаем, до 2025 года [уровень газификации по населению возрастет] до 30%, и до 60% - к 2030 году", - сказал Цыбульский.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе администрации области, в регионе газифицировано 32 населенных пункта, в том числе крупные города области. Основная проблема подключения населения - его высокая стоимость. "У нас эта стоимость может доходить до 250 тысяч рублей - там, где требуются проколы под дорогу и оборудование. В этом смысле, если была бы возможность предусмотреть хотя бы для льготных категорий уменьшение стоимости или ее обнуление, то это бы существенно улучшило ситуацию", - добавил врио главы региона.