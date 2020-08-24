Власти ЯНАО выделили 744 млн рублей на приобретение средств индивидуальной защиты

НОВЫЙ УРЕНГОЙ, 24 августа. /ТАСС/. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) направили 744 млн рублей на приобретение средств индивидуальной защиты в период пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в региональном департаменте финансов в понедельник.

"На приобретение средств индивидуальной защиты из окружного бюджета направлено 744 млн рублей", - сообщили в департаменте.

По данным оперативном штаба ЯНАО, в регионе зафиксировано 13 080 случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом в населенных пунктах подтвержден 9 701 случай, еще 3 379 - на месторождения региона. За все время вылечились 12 526 человек, 87 умерли.