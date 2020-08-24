Центр легкой атлетики планируют построить в Железноводске до 2022 года

ПЯТИГОРСК, 24 августа. /ТАСС/. Власти Ставропольского края и Минспорта РФ планируют построить в Железноводске Центр легкой атлетики до 2022 года. Об этом сообщил журналистам глава города-курорта Евгений Моисеев.

"В Железноводске в ближайшее время может появиться Центр легкой атлетики. Территорию, на которой планируется строительство, в понедельник осмотрел первый замминистра спорта РФ Азат Кадыров", - сказал Моисеев.

По его словам, по поручению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, прорабатывается вопрос о выделении земельных участков под строительство Центра легкой атлетики. "Планируется, что административный корпус разместится в бывшем здании Школы дизайна, которое не эксплуатируется более 10 лет. Рассматривается также вопрос о создании сети терренкуров, которые свяжут Центр легкой атлетики с Курортным парком", - рассказал глава города-курорта.

В пресс-службе городской администрации ТАСС уточнили, что центр планируют построить до 2022 года.

Замминистра спорта РФ также осмотрел тренировочные базы, которые были построены в Железноводске в рамках подготовки к ЧМ-2018, а ныне стали частью федеральной программы "Наследие Чемпионата мира". По решению губернатора по федеральной программе был адаптирован стадион "Машук" в поселке Капельница, который теперь стал всесезонным.