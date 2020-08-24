Аграрный университет в КБР открыл подготовку специалистов по цифровой экономике

НАЛЬЧИК, 24 августа. /ТАСС/. Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет (КБГАУ) в 2020 году открыл направление подготовки по программам магистратуры "Цифровая экономика". Об этом ТАСС сообщил в понедельник ответственный секретарь приемной комиссии вуза Евгений Полищук.

"В этом году у нас появилась новая направленность внутри направления подготовки "Экономика" по программам магистратуры - "Цифровая экономика", которая пользуется достаточно большим спросом у абитуриентов. Точное количество желающих обучаться по этому направлению указать пока невозможно, потому что набор идет на контрактной основе и завершится 28 августа. Бакалавриат по этому направлению планируется открыть в следующем году", - рассказал Полищук.

Как и в предыдущие годы, наиболее востребованными направлениями подготовки бакалавриата в КБГАУ остались инженерные: "Теплоэнергетика и теплотехника", "Строительство", "Землеустройство и кадастры". Также есть интерес к направлению "Технология продукции и организация общественного питания", специальности "Ветеринария". По его словам, с годами не спадает интерес и к таким направлениям, как "Экономика", "Менеджмент", "Государственное и муниципальное управление". "В этом году у нас по этим направлениям бюджетных мест не так уж и много, но количество контрактников, по сравнению с прошлыми годами, увеличилось в разы", - отметил собеседник агентства.

Всего на 2020-2021 год у вуза 342 бюджетных мест по очной форме обучения (количество бюджетных мест не увеличилось), но конкурс высокий - три заявления на одно место. Среди поступивших - 48 ребят, пришедших в вуз по целевому набору. "По целевому обучению КБГАУ сотрудничает с администрациями муниципальных районов республики, а также с предприятиями, функционирующими на территории КБР. В их числе такие ведущие предприятия, как ООО "Зольский картофель", "Нальчикский консервный завод", "Юг-сад", кондитерская фабрика "Нальчик-Сладость", "Россети Северный Кавказ" и многие другие", - уточнил Полищук.

В вузе сейчас обучаются более 4 тыс. человек. Университет объединяет шесть факультетов, институт и отделение среднего профессионального образования.