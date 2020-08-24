Трем возвращенным из Сирии детям планируют найти опекунов в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 24 августа. /ТАСС/. Пятеро дагестанских детей, возвращенных из Сирии, переданы родственникам, еще троим, за которыми ближайшие родственники не явились, будут подобраны опекуны, сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Республике Дагестан Марина Ежова.

18 августа самолет Минобороны РФ доставил в Россию 26 российских детей в возрасте от года до 15 лет. Как сообщала детский омбудсмен Анна Кузнецова, они отправятся под опеку родственников в восемь регионов РФ, в том числе в Дагестан, Ингушетию и Кабардино-Балкарию.

"Из 26 человек восемь детей - наших, дагестанских, пятеро были отправлены по домам, за тремя, к сожалению, родственники не явились. Сейчас я нахожусь с ними, в Москве, мы нашли очень дальних знакомых, которые согласились их взять домой, в домашнюю обстановку - теплую, радушную. То есть дети сейчас в семье, в Москве, но практически у чужих людей, родственники до сих пор не приехали, и, конечно, мы будем очень серьезно ставить вопрос о нахождении этих людей с этими детьми. <...> И по поводу определения постоянных опекунов, в семье которых эти дети будут воспитываться", - сказала Ежова.

По ее словам, все трое - два мальчика и девочка - из одной семьи, младшему из них один год, старшему шесть лет. Она также уточнила, что вопрос о помещении детей в детское учреждение не рассматривается.

"Есть родственники и со стороны мамы, и со стороны папы. Есть огромное количество людей, которые хотят воспитывать детей. Но, конечно приоритет будет отдаваться родственникам, мы будем беседовать со всей родней и подбирать именно тех, кто сможет стать полноценной семьей для этих детей", - пояснила собеседница агентства.

Реабилитация и выбор профессии

Большинство возвращенных из Сирии в Дагестан детей дошкольного возраста. "Один мальчик взрослый, ему 16 лет, у него хорошего семья. Но, конечно, будет помощь психолога, будет решаться вопрос с пропуском образовательной программы", - рассказала Ежова.

По ее словам, за подростком будут закреплены педагоги, которые помогут ему в короткое время освоить курс по основным предметам школьной программы. "Мы поставили задачу сконцентрироваться на нескольких профильных предметах, на которых будет сделан акцент при обучении, в том числе это в первую очередь русский язык, а также предметы, которые связаны с перспективой дальнейшего трудоустройства", - пояснила детский омбудсмен.

Кроме того, планируется наладить с детьми старшего школьного возраста, возвращенными из Сирии, работу по профессиональной ориентации, которая позволит им также получить базовые навыки по выбранной специальности. "В идеале это должно вылиться в большую программу профессиональной подготовки для детей, которые остались без родителей и попали в сложную жизненную ситуацию", - отметила Ежова.

Возвращение на родину российских детей, оказавшихся в зоне вооруженного конфликта, активно ведется по поручению президента РФ Владимира Путина. В 2017 году при аппарате детского омбудсмена была образована межведомственная комиссия по вопросу оказания содействия возвращению детей, находившихся в зоне боевых действий.