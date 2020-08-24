Зампред Госдумы: программе развития села необходимо дополнительное финансирование

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Программе комплексного развития сельских территорий требуется дополнительное финансирование для решения застарелых проблем в селах. Об этом сообщили в понедельник журналистам в аппарате вице-спикера Госдумы Ольги Тимофеевой.

"Федеральная программа развития села стартовала с этого года. Но выделенных на нее средств недостаточно, - 35 млрд рублей на всю страну. <…> При рассмотрении бюджета на будущий год депутаты-единороссы будут настаивать на выделении дополнительных средств на развитие села", - цитируется в сообщении Тимофеева.

Зампред Госдумы в августе проводит рабочие поездки по районам Ставропольского края, который она представляет в Государственной думе. В понедельник она встретилась с жителями пяти поселков Новоалександровского городского округа. "Одна из застарелых проблем - состояние поселковых водопроводных сетей. Во многих селах водопровод изношен на 50-80% процентов, нужен срочный капитальный ремонт. Люди просят, чтобы их включили поскорее в федеральную или краевую программу", - приводятся в сообщении слова Тимофеевой.

Зампред Госдумы отметила, что увеличение финансирования программы позволит расширить ее действие. "В Ставропольском крае деньги смогут получить только четыре территории: Изобильненский городской округ, Александровский, Туркменский и Предгорный районы. Но в аграрном Ставрополье сельскими являются практически все районы. Им тоже требуется финансирование", - приводятся в сообщении слова Тимофеевой.

Как ранее сообщали журналистам в краевом Минсельхозе, программа комплексного развития сельских территорий позволит построить 50 объектов в селах Ставропольского края в 2020 году. В разных территориях планируется строительство и ремонт школ, детских садов, спортивных объектов, домов культуры. Также запланировано благоустройство общественных территорий и водопроводов.