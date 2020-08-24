В Калмыкии помогут молодежи обучиться тибетской медицине за рубежом

ЭЛИСТА, 24 августа. /ТАСС/. Главный храм Калмыкии - центральный хурул "Золотая обитель Будды Шакьямуни" - окажет поддержку молодым людям, планирующим пройти за границей обучение тибетской медицине и вернуться на родину для работы в медицинском центре при хуруле, сообщил ТАСС представитель Его Святейшества Далай-ламы XIV в России Шаджин-лама (Тэло Тулу ринпоче).

"Одним из направлений работы центрального хурула Калмыкии является возрождение тех традиций, которые, к сожалению, были утеряны в прошлые годы, и одна из них касается тибетской медицины. Сейчас в нашем центре тибетской медицины, расположенном при храме, лечатся не только пациенты из республики и многих других регионов - Астрахани, Волгограда, Ростова, Ставрополя, Москвы, из желающих выстраиваются очереди. Мы планируем создать команду специалистов центра, поэтому всячески поддержим молодых людей, которые приняли решение получить высшее образование в Индии и затем работать на родине", - сказал он.

Будущим медикам будет оказываться, в том числе и материальная помощь. Чтобы пройти обучение в Индии желающим придется изучить тибетский язык, грамматику, культуру и традиции другого народа. На сегодня тибетскую медицину изучают один молодой человек из Калмыкии, двое из Тувы и один из Бурятии, уточнил Шаджин-лама.

"Когда мы говорим о специалистах высокого уровня по направлению тибетской медицины, здесь главное не количество, а качество. К нам приходят ребята, которые проявляют интерес к науке, и мы присматриваемся к ним: есть ли у них личностные качества, чтобы стать хорошими специалистами в тибетской медицине", - пояснил собеседник агентства.

Лечение в созданном при центральном хуруле Калмыкии центре тибетской медицины бесплатное, пациенты приобретают только необходимые препараты. Среди заболеваний, которые успешно лечат в центре, - гипертония, патологии сердца и почек, реабилитация после прохождения лучевой терапии при онкологии, сахарный диабет, добавил Тэло Тулу ринпоче.

Центральный хурул сегодня является как религиозным, так и историческим, культурным, образовательным, духовным центром республики, куда за моральной поддержкой и благословением приходят тысячи людей из Калмыкии и буддистов из других регионов страны. Место под строительство хурула было освящено 1 декабря 2004 года лично Далай-ламой XIV во время его пастырского визита в Калмыкию, проект был утвержден Его Святейшеством с его рекомендациями и благопожеланиями. Хурул был построен в рекордно короткие сроки - всего за девять месяцев методом народной стройки. Жители Калмыкии, вне зависимости от религиозной принадлежности и убеждений, совершали пожертвования на возведение святыни.