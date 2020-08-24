В госуниверситете Северной Осетии иностранные студенты начнут обучение дистанционно

ВЛАДИКАВКАЗ, 24 августа. /ТАСС/. Иностранные студенты, обучающиеся в Северо-Осетинском госуниверситете им. К. Л. Хетагурова (СОГУ) начнут обучение дистанционно. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

"Иностранные студенты, которые находятся за пределами России, начнут обучение дистанционно. После приезда в страну они смогут приступить к очным занятиям только после прохождения 14-дневной самоизоляции и сдачи на 10-12 день теста на коронавирус", - говорится в сообщении.

Занятия в новом учебном году в СОГУ будут проходить в очной форме с элементами дистанционного обучения. Практические, семинарские и лабораторные занятия - стандартно, исключение составляют аудитории свыше 30 человек. В вузе организуют образовательный процесс с учетом рекомендаций Роспотребнадзора совместно с Министерством науки и высшего образования РФ. Начало учебного года начнется 4 сентября в связи с вахтой памяти о жертвах бесланской трагедии.

Базовым правилом для студентов и преподавателей станет обязательное ношение масок. Читать лекции преподаватели могут без масок. Студентам с хроническими заболеваниями разрешат перейти на индивидуальные учебные планы. Масками студентов и персонал обеспечит университет.

В помещениях, где проходят занятия, будет регулярно проводиться генеральная уборка и дезинфекция. На входе в здание организована термометрия бесконтактным способом. В университете установлены санитайзеры. Люди с признаками инфекционных заболеваний не смогут попасть внутрь.

Согласно требованию Роспотребнадзора, преподаватели старше 65 лет и те, у кого есть хронические заболевания, смогут вести занятия дистанционно.