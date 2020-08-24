Более 30 предпринимателей КБР получат гранты "Агростартап" в 2020 году

НАЛЬЧИК, 24 августа. /ТАСС/. Гранты по программе "Агростартап" получат 36 фермеров в Кабардино-Балкарии (КБР) в 2020 году. Средства поступят по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы ", сообщила в понедельник ТАСС пресс-секретарь регионального Минсельхоза Светлана Самченко.

В Кабардино-Балкарии в 2020 году на гранты "Агростартап" предусмотрено свыше 73 млн руб., в том числе из федерального бюджета 72,3 млн руб., из республиканского 700 тыс. руб.

"В Кабардино-Балкарии в 2020 году в рамках регионального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", входящего в состав нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", гранты по направлению "Агростартап" получат 36 заявителей. Конкурсная комиссия Минсельхоза Кабардино-Балкарии по отбору проектов подвела итоги работы, было подано 392 заявки", - рассказала Самченко.

Претендовать на государственную поддержку по данной программе могли главы крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ), зарегистрированные как индивидуальные предприниматели в текущем финансовом году, по новым правилам с 2020 года подать заявку на участие могли граждане, планирующие заниматься сельским хозяйством, но они обязаны в течение не более 30 календарных дней после объявления победителем по результатам конкурса зарегистрировать КФХ в налоговом органе.

"Гранты предоставляются на реализацию проектов в животноводстве и растениеводстве, хранения и переработки сельхозпродукции. Полученные средства фермеры в рамках своих проектов могут потратить на разработку проектной документации для строительства или реконструкции производственных и складских зданий, помещений, предназначенных для производства, хранения и переработки продукции, а также выполнение этих работ, на приобретение рыбопосадочного материала и сельскохозяйственных животных (кроме свиней) и птицы", - отметила Самченко.

Помимо этого, средства могут быть направлены на приобретение саженцев для закладки многолетних насаждений, в том числе виноградников, на приобретение сельхозтехники, а также на другие цели, обозначенные в правилах предоставления гранта.