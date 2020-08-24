Магаданская область получит дополнительно 258 млн рублей на благоустройство парка "Маяк"

ТАСС, 24 августа. Магаданской области выделят около 258 млн рублей на дальнейшее благоустройство парка "Маяк", проект которого в 2018 году победил в конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых городах. Поддержать проект ранее поручал премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам рабочей поездки в регион, сообщает в понедельник пресс-служба Минвостокразвития РФ.

В понедельник в министерстве состоялось внеочередное заседание президиума правительственной комиссии по развитию Дальнего Востока. На нем рассматривалось выделение Колыме и Камчатке дополнительных средств в соответствии с поручениями Мишустина, которые были даны по итогам его поездки в ДФО с 13 по 18 августа.

"Михаил Владимирович в Магадане посетил парк "Маяк". После чего было дано поручение - выделить уже в этом году деньги на дальнейшее благоустройство парка в части строительства автопарковки, спортивной площадки и пирса. Мы оперативно отработали с регионом и сегодня на заседание правкомиссии вынесли предложение выделить Магадану 257,8 млн рублей. Именно эта сумма необходима, чтобы продолжить благоустройство территории", - приводят в сообщении слова министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова.

Проект парка "Маяк" в 2018 году стал победителем Всероссийского конкурса проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, авторы получили грант в размере 100 млн рублей. Еще 85 млн рублей выделило Минвостокразвития в рамках так называемой единой субсидии, которую регионы ДФО получают из федерального бюджета для строительства и ремонта социальных объектов.

Парк был сдан в декабре 2019 года. Дополнительные средства - 257,8 млн рублей - требуются на реализацию второго этапа, в ходе которого должна быть построена парковка для автомобилей и спортивная площадка, реконструирован пирс. Согласно планам, работы начнутся уже в этом году и завершатся в 2021 году.

Кроме того, на заседании было рассмотрено предложение выделить Камчатке 23 млн рублей на приобретение реабилитационного оборудования для нейрологопедического детского центра. "Главной задачей центра станет разработка и реализация комплексных программ лечения, коррекции и реабилитации детей группы риска раннего возраста. В год могут получить плановую помощь не менее 600 детей с незначительными неврологическими нарушениями возраста от 6 месяцев до 3 лет", - пояснил Козлов. Как отметили в Минвостокразвития, на заседании президиума правкомиссии оба предложения были одобрены.