Студенты СКФУ принимают участие в строительстве молодежного центра "Машук" на Ставрополье

ТАСС, 24 августа. Студенты крупнейшего в округе вуза - Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ), которые вошли в стройотряд "Беркут", задействованы в строительстве круглогодичного молодежного центра в Пятигорске. Об этом сообщил в понедельник руководитель центрального штаба общественной организации "Российские студенческие отряды" (РСО) Михаил Киселев.

"Я был в Пятигорске, на "Машуке", встречался со студенческим строительным отрядом "Беркут", который работает на "Машуке". Студенческий отряд "Беркут" небольшой, в нем 10 ребят из СКФУ, но они уже строят историю. Потому что на этих объектах будут воспитываться, образовываться будущие поколения", - сказал Киселев на онлайн-встрече с участниками форума "Машук-2020". Он отметил, что стройка идет хорошими темпами.

Круглогодичные центры для творческой молодежи будут созданы в трех регионах РФ по проекту "Социальная активность". В Крыму такой площадкой будет форум "Таврида", в Подмосковье - база "Сенеж", на Ставрополье - территория Северо-Кавказского молодежного форума "Машук", который проводится в Пятигорске с 2010 года.

XI Северо-Кавказский молодежный онлайн-форум "Машук-2020" проходит с 10 по 26 августа. Лучшие участники по итогам первых смен попадут на четвертую, очную, смену, которая запланирована на сентябрь 2020 года.