Круглогодичная дорога к старинному селу Ненокса открыта в Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 24 августа. /ТАСС/. Строительство дороги к старинному селу Ненокса завершено в Архангельской области, дорога протяженностью 11,8 км открыта в понедельник, сообщили ТАСС в пресс-службе дорожного агентства "Архангельскавтодор".

"Строительство дороги на Неноксу завершено. Дорога переведена из зимника (зимней сезонной дороги - прим. ТАСС) в круглогодичную дорогу", - сказали в пресс-службе.

Дорога идет от трассы Северодвинск - Онега, ранее проезд по ней был возможен только в зимнее время. Дорогу построили специалисты ООО "Севзапдорстрой" по муниципальному контракту, цена которого составила 423,7 млн рублей. Работы проводились в два этапа в 2019 и 2020 годах. На первом этапе был сделан участок протяженностью 4,5 км до моста через реку Карахту, на эти цели были направлены 181,6 млн рублей. Стоимость работ на втором участке 7,2 км составила 242,1 млн рублей. Объект сдан раньше срока: вместо октября в августе.

Основание автодороги песчаное, а дорожная одежда сформирована в два слоя из щебеночно-гравийно-песчаной смеси, в водоохранных зонах уложен асфальтобетон. Сделано укрепление дренажных канав, заменены все водопропускные трубы под дорогой, барьерное ограждение и дорожные знаки.

Дорога имеет важное значение для развития туризма в регионе. Село Ненокса находится на берегу Белого моря в 40 км от г. Северодвинска, территориально входит в состав Северодвинска.

Ненокса известна с ХIV века, в XVI веке она стала центром солеварения на Русском Севере, здесь сохранились сооружения, связанные с соляным производством. В Неноксе находится Троицкая церковь - единственный сохранившийся в мире деревянный пятишатровый храм, он был построен в 1724 году. В Неноксе проходит фольклорный Петровский фестиваль.