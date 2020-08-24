Новый сквер у питьевых бюветов откроют в Пятигорске в сентябре

ПЯТИГОРСК, 24 августа. /ТАСС/. Новый Игнатьевскй сквер, который благоустраивают в Пятигорске (Ставропольский край) за счет курортного сбора вокруг питьевых бюветов Источника № 4 и Источника № 7, откроют ко Дню города в сентябре. В сквере также будет установлен памятник Святителю Игнатию Брянчанинову, который в XIX веке освятил озеро Провал, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе городской администрации.

"На финишную прямую выходит масштабное благоустройство территории вокруг питьевых бюветов Источника № 4 и Источника № 7. Работы ведутся на средства курортного сбора. Новый сквер будет назван Игнатьевским и откроется 11 сентября - в рамках праздничных мероприятий, посвященных 240-летию Пятигорска", - говорится в сообщении.

Отмечается, что совместно с Архиепископом Пятигорским и Черкесским Феофилактом принято решение установить в верхней части сквера памятник Святителю Игнатию Брянчанинову, епископу Кавказскому и Черноморскому, который в XIX веке, посещая Пятигорск, впервые совершил освящение вод озера Провал.

По данным пресс-службы, ключевой задачей было сохранить исторический вид курортной зоны. Все бордюры и ступени из машукского камня остались на своих местах, их очистили и отреставрировали. Площадка перед бюветами отделана травертином, дорожки внутри сквера выложены природным камнем.

Пятигорск - старейший бальнеологический и грязевой курорт федерального значения, торговый, научный, культурный и туристский центр эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды.