Российские студотряды в 2020 году трудоустроят 60 тыс. человек

ТАСС, 24 августа. Общероссийская общественная организация "Российские студенческие отряды" (РСО) в 2020 году из-за ситуации с пандемией коронавируса сможет трудоустроить всего 60 тыс. человек, тогда как в 2019 году работу с их помощью нашли 240 тыс. молодых людей, сообщил в понедельник руководитель центрального штаба общественной организации Михаил Киселев.

"Сложность - это рабочие места. Мы, как и рынок труда, очень пострадали. Если в прошлом году мы трудоустроили порядка 240 тыс. ребят, то в этом году трудоустроим порядка 60 тыс. ребят", - сказал Киселев на онлайн-встрече с участниками форума "Машук-2020".

Он отметил, что летние оздоровительные кампании в большинстве регионов не открылись, поэтому многие вожатые остались без работы. "Проводники поехали, но не так много направлений, стройка тоже. Мы очень сильно пострадали, но мы вышли в онлайн, занимаемся образовательным контентом, строим здания, мы делаем все, чтобы в 2021 году нарастить численность, стать еще сильнее и лучше", - добавил руководитель РСО.

По его словам, организация в течение двух-трех лет планирует основательно выйти на международный рынок. В настоящее время РСО активно развивает международное сотрудничество с Белоруссией, Киргизией, Арменией, Азербайджаном, Турцией. Киселев отметил, что в связи с изменением в законодательстве, которое позволяет трудоустраивать иностранных граждан, взаимодействие с другими странами будет развиваться еще активнее.

XI Северо-Кавказский молодежный онлайн-форум "Машук-2020" проходит с 10 по 26 августа. Лучшие участники по итогам первых смен попадут на четвертую, очную смену, которая запланирована на сентябрь 2020 года.