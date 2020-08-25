Онкологический диспансер в Хабаровске дооснастят оборудованием на 427 млн рублей

ХАБАРОВСК, 25 августа. /ТАСС/. Современное оборудование за 427 млн рублей установят до конца 2020 года в краевом клиническом центре онкологии в Хабаровске. Об этом сообщил во вторник журналистам главный врач учреждения Борис Корсяков.

"В этом году нам было выделено 427 млн рублей. Все деньги в настоящее время разыграны, заключены контракты, и в настоящее время идет поступление оборудования", - сказал Корсяков.

В частности, для центра приобретен аппарат "Тератрон" за 120 млн, аппарат близкофокусной радиотерапии за 27 млн. В ближайшее время ожидается поступление гамма-аппарата в лабораторию радионуклеидной диагностики за 45 млн рублей. Закупаются для центра также два рентген-аппарата. В следующем году центр, по словам Корсякова, получит 280 млн, планируется замена линейного ускорителя. В прошлом году в учреждении закупили нового оборудования на 267 млн рублей - аппараты искусственной вентиляции легких, операционные столы и другое.

Как сообщил журналистам министр здравоохранения края, и.о. заместителя председателя правительства Евгений Никонов, перед региональными властями стоит задача не только развивать онкологический центр, но и отладить систему ранней диагностики. "Мало иметь один хорошо оснащенный центр, важно, чтобы и первичное звено вовремя выявляло онкологических больных", - сказал Никонов, добавив, что в крае пока большие проблемы с такой диагностикой - в городских больницах не хватает оборудования, а у населения сел вообще нет возможности быстро проходить необходимые обследования. "Естественно, будем организовывать новые центры амбулаторной онкологической помощи, будем укреплять онкологические центры, решать кадровые вопросы", - сказал Никонов.

Он не исключил, что на будущий год будет увеличено финансирование мероприятий по борьбе с онкологическими заболеваниями.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.