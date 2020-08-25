Экспедиция РГО и Северного флота нашла на Новой Земле продовольственный склад XIX века

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Участники комплексной арктической экспедиции Русского географического общества (РГО) и Северного флота обнаружили на Новой Земле продовольственный склад австро-венгерской экспедиции позапрошлого столетия. Об этом сообщает во вторник пресс-служба РГО.

"Экспедиционный отряд РГО и Северного флота в рамках совместной экспедиции в Арктику нашел на западном побережье Северного острова (архипелаг Новая Земля) продуктовый склад австро-венгерской экспедиции Вальпрехта и Пайера 1872-1874 годов. В его составе обнаружено девять бочек для хлеба и семь ящиков с колбасой. Ящики и бочки находятся в неудовлетворительном состоянии - все это время они хранились в расщелине между двух скал, засыпанные камнями. Исследователи доставили часть обнаруженных артефактов на борт морского буксира МБ-12, где их детально обследуют", - говорится в сообщении.

Помимо продуктового склада исследователи нашли памятную доску об экспедиции Виллема Баренца, установленную голландской экспедицией Де-Брюйне в 1879 году. Этот исторический экспонат сохранился в хорошем состоянии, отмечается в документе.

"Высадка исследовательской группы на побережье проходила в сложных условиях - минуя многочисленные рифы, при сильном ветре и волнах. Однако экипаж морского буксира МБ-12 под руководством капитана Владимира Рогожина успешно справился с задачей. Именно на этом судне экспедиционный отряд РГО и Северного флота повторяет маршруты первооткрывателей Новой Земли", - отмечает пресс-служба.

Третий сезон Комплексной экспедиции РГО и Северного флота, которая пройдет по маршруту полярных исследователей Владимира Русанова и Эдуарда Толля, стартовал 5 августа. Первый экспедиционный отряд действует на морском буксире МБ-12 в районе острова Северный архипелага Новая Земля. Второй, базирующийся на ледоколе "Илья Муромец", в настоящее время работает в районе полуострова Таймыр. Экспедиция посвящена сразу нескольким памятным датам - 75-летию Победы, 175-летию РГО, 110-летию Гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана, 120-летию Русской полярной экспедиции и 145-летию со дна рождения Владимира Русанова.

Комплексные экспедиции Северного флота и Русского географического общества "Архипелаги Арктики" проходят с 2018 года. Военнослужащие флота и научные группы РГО реконструируют маршруты первопроходцев, восстанавливают памятники истории, выполняют экологические, биологические, геологические исследования. В 2018 году специалисты исследовали Новую Землю, в 2019 - острова Земли Франца-Иосифа, в плане на нынешний год расширить географию экспедиции Северной Землей, Таймыром, Новосибирскими островами и островом Врангеля.