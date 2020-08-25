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Здание школы в поселке Амдерма в НАО признано аварийным, занятия переносят в детский сад

Расписание составят таким образом, чтобы школьники и дети из детского сада не пересекались

АРХАНГЕЛЬСК 25 августа. /ТАСС/. Школьники из арктического поселка Амдерма в Ненецком автономном округе вынуждены начать учебный год в помещениях детского сада, так как здание школы признано аварийным и не подлежит ремонту. Об этом во вторник сообщает пресс-служба правительства автономного округа.

"В настоящее время осуществляются работы по переезду, а также составляется учебное расписание в соответствии с санитарными нормами. Образовательная деятельность должна быть организована таким образом, чтобы школьники и дети детского сада не пересекались", - говорится в сообщении.

Департамент образования готовит проектную документацию на капитальный ремонт здания детского сада в целях организации в нем учебного процесса как для дошкольников, так и для школьников. Также параллельно департамент будет прорабатывать вопрос строительства новой школы, так как старое здание ремонту не подлежит.

Всего 1 сентября в детском саду в Амдерме образовательный процесс начнут 35 детей, из них 24 школьника и 11 воспитанников.

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