В Красноярском крае объявили аукцион на строительство станции водоочистки в Хатанге

КРАСНОЯРСК, 25 августа. /ТАСС/. Аукцион на право строительства первой станции очистки воды в одном из самых северных населенных пунктов России - поселке Хатанга в арктической части Красноярского края - пройдет 7 сентября. Об этом сообщили ТАСС во вторник в министерстве промышленности, энергетики и ЖКХ региона.

Как сообщал ТАСС, проект получил одобрение Главгосэкспертизы России. Сейчас в Хатанге, где проживает более 2,5 тыс. человек, действует открытый водозабор без очистки. Вода в весенне-осенний период не соответствует нормативам. В рамках федерального проекта "Чистая вода" там планируется построить станцию очистки.

"Объявлен электронный аукцион. Определение победителя состоится 7 сентября", - сказал собеседник агентства.

Начальная цена контракта - 72,6 млн рублей, в том числе 28,9 млн рублей предусмотрены на 2020 год. Строительство будет вестись два года. В этом году будет заказано основное технологическое оборудование - станция очистки воды. В следующем на объекте пройдут строительно-монтажные работы.

В нацпроект "Экология" входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).