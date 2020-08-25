МЭР инвестирует в пешеходные зоны, которые свяжут туристические деревни курорта "Архыз"

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Минэкономразвития России намерено проинвестировать развитие городской среды вокруг горнолыжного курорта "Архыз" в Карачаево-Черкесии в 2020 году. Об этом во вторник сообщается на сайте министерства.

Отмечается, что Минэкономразвития России разработало дополнение к постановлению правительства РФ, касающееся формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы. Речь идет о предоставлении средств федерального бюджета юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и предприятиями.

"Средства планируется направить на финансирование АО "Курорты Северного Кавказа" в 2020 году для реализации проектов развития инфраструктуры туристско-рекреационных особых экономических зон в составе туристического кластера СКФО. Проект постановления предусматривает развитие инженерно-технического обеспечения всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Архыз" в Карачаево-Черкесской Республике", - говорится в сообщении.

По данным министерства, речь идет о возведении пешеходной зоны, которая соединит две основные туристические поляны курорта. "В 2020 году запланировано строительство променада, который свяжет туристические деревни курорта Романтик и Лунная поляна. Освещенная пешеходная дорожка шириной четыре метра позволит расширить активности всесезонного курорта", - отметили в Минэкономразвития.

Как подчеркнули в ведомстве, на данный момент практически вся развлекательная инфраструктура "Архыза" сосредоточена в деревне Романтик. Планируется, что пешеходное соединение двух территорий даст толчок для дальнейшего комплексного развития курорта, а также для привлечения новых резидентов на территорию деревни Лунная поляна. Уточняется, что разработанное постановление правительства не потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета, поскольку их источником является перераспределение средств внутри госпрограммы по развитию Северного Кавказа.

Развитие Лунной Поляны

Как следует из проекта постановления кабмина, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, в соответствии с поручением заместителя председателя правительства РФ Юрия Трутнева в 2020 году принято решение о выделении 140 млн рублей на создание магистральных сетей и устройство автодороги в поселке Лунная Поляна, которое будет вестись в два этапа. Первый этап - строительство, на которое планируется направить около 118 млн рублей, а также проведение раскопок. На эти цели предполагается выделить около 22 млн рублей.

"Проект постановления подготовлен, в том числе с учетом продления периода осуществления бюджетных инвестиций до 2024 года с учетом завершения реализации указанного объекта", - говорится в пояснительной записке к документу.

Курорт "Архыз" начал работать в тестовом режиме в декабре 2013 года. В туристических деревнях Романтик и Лунная Поляна действуют более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры.