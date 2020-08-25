Больницу в Дагестане вновь перепрофилировали для приема больных с коронавирусом

МАХАЧКАЛА, 25 августа. /ТАСС/. Республиканская клиническая больница в Дагестане возобновила прием пациентов с коронавирусом. Под инфекционный госпиталь полностью перепрофилирован терапевтический корпус, плановая госпитализация больных приостановлена, сообщили во вторник в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

"Под инфекционный госпиталь приказом министра здравоохранения Дагестана в Республиканской клинической больнице перепрофилирован весь терапевтический корпус медучреждения, а это 620 коек. При этом плановая госпитализация больных терапевтического профиля в Республиканскую клиническую больницу временно приостановлена. Сделано это было в связи с осложнением в регионе эпидемиологической ситуации с коронавирусом", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что медицинский персонал больницы в полном объеме обеспечен индивидуальными средствами защиты и дезинфицирующими растворами, медучреждение оснащено необходимым медоборудованием и лекарственными препаратами для лечения пациентов с коронавирусом.

"Медицинскую помощь COVID-больным и с подозрением на него будут оказывать высококвалифицированные специалисты, имеющие успешный опыт в лечении таких пациентов", - отметила представитель министерства.

Плановую медицинскую помощь на время перепрофилирования РКБ пациентам будут оказывать другие республиканские медучреждения. При этом больница продолжит прием больных в отделениях хирургического корпуса по профилям челюстно-лицевая хирургия, оториноларингология и онкогематология. Кроме того, врачи РКБ продолжат прием больных без признаков инфекции в сосудистом центре, в отделении гравитационной хирургии крови и здании ожогового центра.

По данным оперативного штаба по Дагестану, на 25 августа в республике зарегистрировано 10 586 случаев заражения коронавирусом, в том числе 65 за последние сутки. В начала пандемии в регионе умерли 485 человек, выздоровел 9 391 человек.