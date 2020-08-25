В меню бесплатного горячего питания для школьников Ингушетии включили национальное блюдо

МАГАС, 25 августа. /ТАСС/. Власти Ингушетии в меню для бесплатного горячего питания учащихся младших классов школ региона включили национальное блюдо, сообщила ТАСС замминистра образования и науки Ингушетии Пятимат Угурчиева.

"Примерное двухнедельное меню, согласованное с Роспотребнадзором, мы разработали, оно будет передано в образовательные учреждения региона, а далее, каждая школа на основании этого меню будет разрабатывать уже свое. Это завтраки, в которые входят каши, сыр, горячие напитки, а обеденное меню будет состоять из мясных блюд с гарнирами, овощных салатов и напитков - в них входят чай, какое, фруктовые и ягодные компоты. Мы также включили в основное меню наше национальное блюдо дулх-хьалтам, это вареное мясо, галушки из кукурузной муки и специальный соус к ним", - сказала Угурчиева.

По ее словам, все продукты, используемые для приготовления горячего питания, будут обязательно иметь сертификат качества.

"Для бесплатного горячего питания школьников мы будем использовать только сертифицированную и качественную продукцию, мясо обязательно будет соответствовать стандарту халяль, мясная и молочная продукция будет закупаться от местных производителей. У нас есть методические указания Роспотребнадзора, во всех школах будет все необходимые дезсредства для помещений, рук, все работники столовых будут в средствах индивидуальной защиты, также будут установлены обеззараживающие лампы. Фрукты и овощи, которые невозможно подвергнуть термообработке, в столовых использоваться не будут", - добавила собеседница агентства.

Ранее, 5 января, в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил сделать бесплатным горячее питание для учеников начальной школы. Он отметил, что такое питание ученики начальных классов в школах, которые технически к этому готовы, должны получать с 1 сентября 2020 года, по всей стране - не позднее 1 сентября 2023 года.