Двое возвращенных из Сирии детей прибыли в Карачаево-Черкесию

ЧЕРКЕССК, 25 августа. /ТАСС/. Двое детей, возвращенных из Сирии, переданы родственникам в Карачаево-Черкесии, для их социализации специалисты подготовят дорожную карту, сообщила ТАСС во вторник уполномоченный по правам ребенка в КЧР Наталья Бондаренко.

"Двое детей прибыли в Карачаево-Черкесскую Республику. Они переданы родственникам. Я навещала их, состояние детей очень хорошее", - рассказала Бондаренко.

Она отметила, что каждый ребенок пройдет полное обследование, после чего специалисты составят дорожную карту для их реабилитации и социализации.

"Эти детки дошкольного возраста, но для посещения дошкольных учреждений пока не готовы, так как не знают языка. Им сначала необходимо пройти адаптацию", - добавила омбудсмен.

Самолет Минобороны РФ 18 августа доставил в Россию 26 российских детей в возрасте от года до 15 лет. Как сообщала детский омбудсмен Анна Кузнецова, они отправятся под опеку родственников в восемь регионов РФ, в том числе в Дагестан, Ингушетию и Кабардино-Балкарию.

Возвращение на родину российских детей, оказавшихся в зоне вооруженного конфликта, активно ведется по поручению президента РФ Владимира Путина. В 2017 году при аппарате детского омбудсмена была образована межведомственная комиссия для оказания содействия их возвращению.