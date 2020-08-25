Порядка 60% населения Чечни планируется охватить вакцинацией от гриппа в 2020 году

ГРОЗНЫЙ, 25 августа. /ТАСС/. Прививочная кампания против гриппа начнется в Чеченской Республике в сентябре 2020 года и охватит 60% населения. Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

"В Чеченской Республике в сентябре стартует прививочная кампания против гриппа, в этом году планируется охватить 60% населения республики. Для удобства жителей республики будут развернуты мобильные пункты вакцинирования в торговых центрах, парках и скверах со строгим соблюдением противоэпидемиологических мер. Также вакцинацию против гриппа можно сделать в поликлиниках по месту жительства или регистрации", - отметили в пресс-службе.

В ведомстве также рассказали, что сейчас в регионе проходит плановая диспансеризация населения. Первый мобильный госпиталь развернут в высокогорном Ножай-Юртовском районе.

"В течение четырех выходных дней профильные специалисты республиканских больниц вели прием пациентов, оказывая медицинскую и консультативную помощь. За весь период диспансеризации в районе обследование прошли более тысячи человек. Из всех осмотренных жителей по Беноевскому округу на второй этап диспансеризации направлены 287 человек, нуждающихся в дальнейшем дообследовании", - добавили в министерстве здравоохранения.

Выездную диспансеризацию взрослого и детского населения планируется проводить каждые выходные во всех горных и труднодоступных районах республики для большего охвата населения. "В Чеченской Республике в настоящее время наблюдается стабильная эпидемиологическая обстановка. Снизилось число госпитализируемых и сократилась заболеваемость среди жителей республики", - добавили в ведомстве.