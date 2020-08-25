В Арктике нашли остатки древнего жилища и фрагменты керамики эпохи бронзы

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Специалисты Научного центра изучения Арктики обнаружили в "Поселении Салехард 4" остатки деревянной конструкции - предположительно, жилища бронзового века, а также фрагменты керамики и орудия из камня. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

"В этом полевом сезоне ученые сделали небольшой раскоп, вскрыв остатки деревянной конструкции. По всей видимости, края предполагаемого жилища бронзового века. <…> Коллекцию находок 2020 года пополнили фрагменты керамики эпохи бронзы и средневековья, орудия из камня - ножи, ножевидные пластины и наконечники стрел", - говорится в сообщении. Находки будут переданы в окружной музейно-выставочный комплекс им. И. С. Шемановского, а образцы почв отправят на изучение в лаборатории.

Основная часть жилища, уточняется в сообщении, не сохранилась, памятник частично разрушили в середине прошлого века при строительстве пирса нефтебазы. Работы на археологическом памятнике "Поселение Салехард 4" проводились на грант Российского фонда фундаментальных исследований.

Ученые Научного центра изучения Арктики считают, что в эпоху энеолита на территории Ангальского мыса находилась временная стоянка оседлых рыболовов, а постоянные поселения появились позже - в эпоху бронзы и раннего средневековья.

"На основе полученных данных, сопоставив их с современными условиями, специалисты смогут строить прогнозы, как климат и экосистемы будут развиваться в будущем. Археологи по результатам исследований получат новые знания о причинах расселения человека в Арктике", - говорится в сообщении.