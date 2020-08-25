В Ингушетии впервые создали движение волонтеров туризма

МАГАС, 25 августа. /ТАСС/. Более 40 студентов Ингушского государственного университета (ИнгГУ) и медико-технического колледжа стали первыми участниками движения "Волонтеры туризма" в Ингушетии, рассказал ТАСС председатель комитета по туризму региона Беслан Мизиев.

"Сегодня на базе ИнгГУ состоялось официальное открытие и создание движения "Волонтеры туризма". Первого августа у нас прошел первый фотофестиваль экологического туризма, в котором ребята проявили инициативу и предложили свою помощь, и половина успеха этого мероприятия состоялась благодаря им, тогда комитет и пришел к решению создания такого движения. В составе волонтерской команды при нашем комитете 45 человек - это студенты ИнгГУ и медико-технологического колледжа, в дальнейшем планируем расширять этот корпус и увеличивать численность волонтеров", - сказал Мизиев.

По его словам, движение волонтеров туризма совместно с отраслевым комитетом будет проводить различные мероприятия в туристической сфере.

"Во-первых, это добровольчество в туризме, которое транслирует возможность дальнейшего проведения молодежных туристических слетов, возможность развития конкретно молодежного туризма, особенно в части экотуризма, поскольку зачастую его поклонниками являются именно молодые люди. Волонтеры - не только потребители турпродукта, они трансляторы и коммуникаторы в части взаимодействия с молодежью других регионов, наша совместная работа даст новый толчок развитию туризма в регионе и позволить увеличить поток туристов", - добавил собеседник ТАСС.

Ранее сообщалось, что власти региона рассчитывают, что после окончания пандемии коронавируса республику посетят до 50 тыс. туристов. Добиться таких показателей в регионе намерены благодаря развитию новых видов туризма.