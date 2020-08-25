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Историю родного края начнут изучать школьники Ставрополья с 2021 года

Предмет рассчитан на детей 5-10 классов

СТАВРОПОЛЬ, 25 августа. /ТАСС/. Новый предмет появится в школьной программе в Ставропольском крае в 2021 году. Ученики 5-10 классов начнут изучать историю региона, учебник проходит согласование в федеральном министерстве, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе губернатора края.

"Министр [образования края Евгений Козюра] представил главе [региона Владимиру Владимирову] разработанные учебники по данному предмету, которые сейчас проходят согласование в Министерстве просвещения РФ. По словам руководителя краевого ведомства, преподавание "Истории Ставрополья" должно начаться в школах региона с 1 сентября 2021 года", - говорится в сообщении.

Предполагается, что "История Ставрополья" станет обязательным компонентом школьной программы в регионе. "Это новый школьный предмет. Он рассчитан на детей 5-10 классов и охватывает все этапы развития нашей родной земли. От древности до современной эпохи, <…> планируем учить "Историю Ставрополья" уже с 1 сентября 2021 года", - написал во вторник Владимиров на своей странице в Instagram.

Теги
Владимиров, Владимир ВладимировичРоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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