Из бюджета Кубани впервые выделили деньги на проектирование школ и детских садов

КРАСНОДАР, 25 августа. /ТАСС/. Власти Краснодарского края впервые выделили средства из краевого бюджета на проектирование школ и детских садов, говорится на официальном сайте администрации края.

"Впервые из краевого бюджета выделены деньги на проектирование школ и детских садов. На этот и следующий год по решению Вениамина Кондратьева заложено 130 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе традиционного краевого педсовета во вторник глава региона отметил, что эпидситуация позволяет вернуться к очной форме обучения, обеспечив полную безопасность учебного процесса и соблюдая требования Роспотребнадзора. "Несмотря на пандемию, мы должны сделать все, чтобы дети свои школьные годы запомнили, не масками и длинными переменами, а активностью, дружбой и обучением в современных комфортных условиях", - приводятся в сообщении слова губернатора края Вениамина Кондратьева.

Сообщается, что к концу года количество новых учреждений в регионе достигнет 50. В этом году будет сдано 14 школ, в 2021 - начнется возведение еще 12 объектов. Таких темпов строительства в регионе не было. Например, в Тимашевском районе строится первая за последние 20 лет школа, говорится в сообщении.

Однако вопрос строительства в некоторых случаях тормозится из-за того, что муниципалитеты испытывают дефицит средств на стадии проектирования объектов. Первые восемь муниципалитетов уже подали заявки на участие в отборе. Планируется проектирование шести школ и шести детских садов. В дальнейшем эта практика будет распространена и на другие города и районы.

Кроме того, при поддержке краевого бюджета в настоящее время ведутся ремонтные работы учебных заведений. В крае порядка 700 школ построены до 1970 года и требуют капитального ремонта. "В этом году из бюджета выделено свыше 800 млн рублей на капремонт и благоустройство школ в 42 муниципалитетах. Считаю необходимым довести эту цифру до 1 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова губернатора.

О ситуации

На протяжении нескольких лет в городах Краснодарского края фиксируется проблема нехватки мест в школах и детских садах, это связано с ростом числа жителей региона, куда ежегодно переезжают тысячи человек, в том числе семьи с детьми. В 2019 году на Кубани в школы набрали порядка 670 тыс. детей, из них 72 тыс. - первоклассники.