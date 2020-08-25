В Пятигорске талантливых школьников будут поощрять денежными премиями

ПЯТИГОРСК, 25 августа. /ТАСС/. Власти Пятигорска решили поощрять денежными премиями школьников за участие в финале Всероссийской олимпиады, а также за призовые места и победу в финале, сообщил глава города-курорта Дмитрий Ворошилов во вторник.

"Принято решение: за выход в заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников учащийся будет получать 50 000 рублей, призер заключительного этапа - 100 000 рублей, а победитель - 200 000 рублей", - написал на своей странице в Instagram Ворошилов.

Он отметил, что развитие и поддержка талантливых детей в городе - одна из ключевых задач системы образования Пятигорска.

В пресс-службе городской администрации ТАСС сообщили, что школьники из Пятигорска регулярно участвуют в различных олимпиадах. В частности, летом на платформе образовательного центра "Сириус" прошел пригласительный онлайн-этап Всероссийской олимпиады школьников.

"Пятигорчане в числе лучших. Игорь и Вадим Польские, учащиеся школы №19, стали победителями в туре по астрономии и призерами в туре по математике. Братья занимаются робототехникой, разрабатывают мобильную платформу для Марса, поэтому знания астрономии и математики для них особенно важны", - отметили в пресс-службе.