Радиологический медцентр под Калугой получит 1 млрд рублей на новый корпус и разработки

ТАСС, 25 августа. Медицинский радиологический научный центр имени А. Ф. Цыба в Обнинске получит более 1 млрд рублей на возведение нового корпуса, развитие научной базы, разработку технологий лечения и препаратов, сообщил во вторник журналистам в ходе рабочей поездки в Калужскую область министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Более 1 млрд рублей направляется на строительство нового корпуса в центре, развитие научной базы, для разработки новых лекарственных препаратов, технологий лечения. Этот центр является своего рода научно-производственным учреждением, образовательной площадкой, референс-центром, который позволяет консультировать пациентов со всей страны по тактике ведения пациентов с онкологическими заболеваниями", - сказал Мурашко.

Как отметили в пресс-службе правительства Калужской области, в медицинском центре проводят фундаментальные и прикладные исследования в области медицинской радиологии, общей и прикладной радиобиологии, радиационной медицины и эпидемиологии, готовят научные и медицинские кадры. В центре развернуто 400 коек практически по всем онкологическим профилям, работают более 20 лечебных отделений.

Медицинский радиологический научный центр имени А. Ф. Цыба создан в 1962 году, вошел в состав ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России в качестве филиала в мае 2014 года. Является ведущим в России центром по разработке и применению высокотехнологичных радиологических методов диагностики, радионуклидной терапии, клеточной и молекулярной радиобиологии в лечении онкозаболеваний, паллиативной медицины.