В Пятигорск доставили частицу Вечного огня с Поклонной горы

ПЯТИГОРСК, 25 августа. /ТАСС/. Частица Вечного огня с Поклонной горы в Москве доставлена в Пятигорск в рамках историко-патриотического проекта "Ломоносовский обоз. Грозный - Крым", посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе городской администрации.

"В Пятигорске состоялась церемония присоединения частицы Вечного огня в рамках историко-патриотического проекта "Ломоносовский обоз. Грозный - Крым", посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Проект стартовал 18 августа с мемориального комплекса на Поклонной горе, где на торжественной церемонии парадный караул Преображенского полка передал специальную капсулу участникам акции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до 1 сентября частицы Вечного огня будут доставлены в города воинской славы и города-герои Северного Кавказа и Юга России.

"Это один из немногих офлайн-проектов, в котором молодые люди посещают такое количество регионов, изучая правдивые истории о войне, сохраняя, таким образом, нашу историческую правду. Кроме того, в этом году у команды особое задание - ребята переосмысливают добрососедские межнациональные отношения, которые и помогли противостоять на Кавказе жесточайшему натиску немцев", - прокомментировал руководитель проекта, основатель международного ломоносовского клуба Владимир Скрипниченко, слова которого приводятся в сообщении.

По данным пресс-службы, после официальной части церемонии активисты движения "Волонтеры гостеприимства" провели для гостей Пятигорска экскурсию по достопримечательностям города-курорта.