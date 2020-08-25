Более половины населения Ставрополья планируется привить от гриппа в 2020 году

СТАВРОПОЛЬ, 25 августа. /ТАСС/. Вакцинация населения от гриппа охватит больше половины жителей Ставрополья в 2020 году, в регионе планируется привить порядка 1,5 млн человек. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава края.

"Суммарно вакцинами из федерального и регионального бюджета, а также приобретенными за счет внебюджетных средств и закупленными работодателями для своих сотрудников планируется охватить порядка 1,5 млн человек, что позволит создать коллективный иммунитет против гриппа", - цитирует пресс-служба первого замминистра Юрия Литвинова.

По информации управления Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу, в Ставропольском крае проживают порядка 2,8 млн человек. Прививать от вируса гриппа планируется и детей, и взрослых. Старт прививочной кампании в крае намечен на сентябрь 2020 года.

"Мы рекомендуем не отказываться от прививки по нескольким причинам. Во-первых, это самый надежный способ избежать заболевания гриппом, а в случае заражения - опасных осложнений от него. Во-вторых, на фоне пандемии коронавируса нам необходимо отделить эти две опасные инфекции, которые пока неизвестно, как поведут себя при столкновении друг с другом", - приводятся в сообщении слова Литвинова.

Завершить прививочную кампанию на Ставрополье планируется до конца октября 2020 года. Как ранее сообщали в Минздраве региона, в 2019 году охват населения края иммунизацией от гриппа составил более 45%. Эпидемическая обстановка по гриппу в крае оценивалась как стабильная.