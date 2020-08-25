Мединский сообщил, что в Феодосии установят памятник генералу Петру Котляревскому

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Конную скульптуру генералу от инфантерии Петру Котляревскому установят в Феодосии осенью 2020 года. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский, который во вторник осмотрел полноразмерную модель статуи, передает корреспондент ТАСС.

"Мы надеемся в Феодосии этой осенью памятник установить, это будет первый памятник Котляревскому в городе, где он прожил большую часть своей жизни. Предполагается масштабное благоустройство, руководство Крыма пообещало все организовать, но не хотелось бы называть конкретный день и торопиться, надо сделать так, чтобы это было достойно", - подчеркнул помощник главы государства.

Монумент скульптора Андрея Коробцова, автора фигуры Ржевского мемориала Советскому солдату, представляет собой генерала верхом на коне, ведущим войска на штурм крепости Ленкорань.

"Отрадно, что имя это возвращается, это был не только покоритель Кавказа и самый молодой генерал русской армии, но и человек, который сам себя сделал, придя денщиком к полковнику Лазареву и в 17 лет став офицером, в 21 год - командиром полка и в 28 лет - генералом. Он был тяжело ранен, фактически ему пол-лица отрубили саблей при штурме крепости Ленкорань. Все это оказалось забытым в силу событий войны 1812 года, кавказский фронт как бы ушел из поля общественного внимания, но мы об этом помнить должны и обязаны", - сказал он.

Он также напомнил о вкладе Котляревского в отечественную военную науку. "Его называли генералом-метеором, он был первым, кто системно воевал ночью, отработал до деталей тактику ночных штурмов, он брал крепости по ночам, всегда находясь в меньшинстве. Например, одну неприступную крепость в горах защищал гарнизон в четыре тысячи солдат, а он взял ее штурмом ночью с 400 солдатами, из которых погибло семь. История подобных примеров не знает", - сказал Мединский.

"Суворов Кавказа"

Генерал от инфантерии Петр Степанович Котляревский (1782-1852) - участник русско-персидских и русско-турецкой войн, прошедший путь от рядового до генерала, назывался "Кавказским Суворовым". В ходе штурма крепости Ленкорань в 1812 году Петр Степанович получил тяжелейшее ранение, вынудившее его уйти в отставку. Через 13 лет, в день своей коронации, Николай I предложил ему стать главнокомандующим Кавказской армией, но Котляревский вынужден был отказать по состоянию здоровья.

По совету медиков он приобрел дачу в Феодосии, где и прожил до своей смерти в 1851 году. Еще при его жизни главнокомандующий на Кавказе князь М. Воронцов поставил ему памятник в Гяндже, которую тот в молодости штурмовал. После смерти генерала-героя в его честь по инициативе художника И. Айвазовского близ Феодосии на высокой горе в виду моря была построена часовня-мавзолей. Во время похорон на рейде Феодосии выстроилась эскадра кораблей Черноморского флота с приспущенными траурными флагами. Генерал от инфантерии Котляревский был навечно зачислен в списки Грузинского гренадерского полка.