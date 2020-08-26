Первый глэмпинг-парк в Рязанской области начнет работать до конца 2020 года

ТАСС, 26 августа. Первый глэмпинг-парк на территории Рязанской области планируют открыть до конца 2020 года в экопарке "Поляны" недалеко от Рязани. Об этом ТАСС сообщила заместитель министра культуры и туризма региона Ольга Голева.

Глэмпинг является разновидностью кемпинга, это быстровозводимая комфортабельная палатка, оснащенная кроватью, электричеством, душем и туалетом, которой можно пользоваться круглогодично.

"Примерно в 30 минутах езды от Рязани, на территории экопарка "Поляны", где уже создана гостиничная инфраструктура, до конца 2020 года планируется установить первые в Рязанской области глэмпинги. Такая альтернативная инфраструктура позволит привлечь людей, которым нравится отдых на природе, а также молодежь, так как это более бюджетный, но в то же время комфортный отдых", - сказала она.

По словам Голевой, стимулом для развития глэмпингов на территории региона стала возможность получить грант на развитие экотуризма от Ростуризма. За счет федеральной поддержки планируется установить три из десяти глэмпингов, которые должны появиться под Рязанью.

Глэмпинг-парк войдет в эколого-туристский кластер "Паустовский", который объединит 25 охраняемых рязанских природных территорий, в том числе национальный парк "Мещерский" и заказник "Солотчинский парк". Проект по созданию кластера вошел в число финалистов конкурса Агентства стратегических инициатив на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России. Как пояснила Голева, сейчас другие инвесторы рассматривают возможность создания еще двух глэмпингов в регионе. В прошлом году в области появился первый кемпинг, который уже востребован у туристов.