Более 150 проектов получат гранты на реализацию по итогам конкурса на форуме "Машук"

ПЯТИГОРСК, 26 августа. /ТАСС/. Грантовую поддержку получат авторы 151 проекта, которые приняли участие в конкурсе молодежных проектов на XI Северо-Кавказском молодежном форуме "Машук". Общая сумма грантов составила более 35 млн рублей, сообщили в среду в пресс-службе форума.

"Подведены итоги конкурса молодежных проектов СКФО. К присуждению грантовой поддержки в различных направлениях рекомендован 151 проект на общую сумму более 35 млн рублей. Всего на конкурс было подано 953 заявки, 843 из них допущены к публичным защитам, а 498 приняли фактическое участие в презентации экспертам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшее количество проектов, рекомендованных к получению грантовой поддержки, представили участники из Ставропольского края (29 проектов на общую сумму 6,1 млн рублей). Следом расположились делегации Карачаево-Черкесской Республики (23 проекта на общую сумму 5,3 млн рублей), Республики Ингушетия (23 проекта на 5,6 млн рублей), Республики Дагестан (23 проекта на 5,6 млн рублей), Кабардино-Балкарской Республики (19 проектов на 4,6 млн рублей), Чеченской Республики (19 проектов на 4,6 млн рублей) и Республики Северная Осетия-Алания (15 проектов на 3,3 млн рублей).

По данным пресс-службы, в этом году грантовый конкурс молодежных инициатив прошел по девяти номинациям, единым для трех смен: "Студенческие инициативы", "Добровольчество", "Развитие социальных лифтов", "Инициативы творческой молодежи", "Патриотическое воспитание", "Спорт, ЗОЖ, туризм", "Профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие", "Укрепление семейных ценностей", "Молодежные медиа".

Сообщается, что в рамках Всероссийской молодежной форумной кампании "Машук" является окружной площадкой, реализующей на своей базе конкурс молодежных проектов СКФО. Экспертная комиссия каждой номинации состоит из трех человек, отобранных Федеральным агентством по делам молодежи и имеющих успешный опыт проектной деятельности на территории СКФО и других регионов. Таким образом, на форуме работало 27 экспертов, 14 из которых - представители регионов СКФО (по два от каждого субъекта).

XI Северо-Кавказский молодежный онлайн-форум "Машук-2020" проходит с 10 по 26 августа, лучшие участники по итогам первых смен попадут на четвертую очную смену, которая запланирована на сентябрь 2020 года.