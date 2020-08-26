Ингушетия входит в тройку лидеров по реализации нацпроекта "Безопасные дороги"

МАГАС, 26 августа. /ТАСС/. Ингушетия находится в тройке лидеров по реализации нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", в связи с этим региону могут выделить средства, рассчитанные на следующие годы. Об этом по итогам встречи зампредседателя правительства РФ Марата Хуснуллина с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым, сообщает в среду пресс-служба вице-премьера.

"На сегодняшний день регион находится в тройке лидеров по реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", если вы подготовите проектно-сметную документацию, то мы будем готовы рассматривать вопрос передвижки средств с будущих годов" - передает пресс-служба слова Хуснуллина.

Как сообщается, глава Ингушетии подтвердил, что регион готов строить дороги ускоренными темпами. При обсуждении реализации проекта "Чистая вода" Марат Хуснуллин отметил, что также готов рассмотреть возможность распределения средств со следующих готов при наличии проектно-сметной документации и подчеркнул, что республике необходимо уделять повышенное внимание темпам ввода жилья.

Как сообщали ранее ТАСС в пресс-службе госучреждения "Ингушавтодор", в регионе два года подряд реализацию нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" завершают с опережением сроков.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватывает 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. К 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта регионами за шесть лет превысит 4,139 трлн рублей, из федерального бюджета будет выделено 440,9 млрд рублей.