Вузы Кабардино-Балкарии начнут учебный год 1 сентября в обычном формате

НАЛЬЧИК, 26 августа. /ТАСС/. Ведущие государственные вузы Кабардино-Балкарии (КБР) начнут обучение с 1 сентября в очном режиме, однако в учебном процессе будут активно применяться дистанционные формы. Об этом ТАСС сообщили в администрациях учебных заведений.

"Руководство университета считает безопасность обучающихся и работников приоритетным в своей деятельности, поэтому при организации образовательного процесса упор будет сделан на исключение сосредоточения больших потоков. Обучение с 1 сентября будет проходить в двух форматах: смешанном (традиционное очное обучение в аудиториях с применением электронного обучения и дистанционных технологий) и дистанционном. Занятия на заочной форме обучения планируется полностью перевести на дистанционную форму", - пояснил ТАСС ректор Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета (КБГАУ) Аслан Апажев.

Крупнейший вуз региона - Кабардино-Балкарский госуниверситет (КБГУ) начнет учебный год 1 сентября в штатном режиме. Мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции и подготовка к учебному процессу проводятся в полном объеме и в соответствии с приказами и рекомендациями Минобрнауки и Роспотребнадзора России. "Руководство вуза понимает, что ежедневно возникает много вопросов, которые необходимо решать оперативно, безотлагательно, но для всех нас в приоритете - сохранение здоровья обучающихся, преподавателей, всех работников. В этом важном деле мы постоянно ощущаем содействие Министерства науки и высшего образования, руководство которого оказывает вузам не только консультативную, но и финансовую поддержку", - пояснил ректор КБГУ Юрий Альтудов.

Уборка помещений и дезинфекция

Входные группы всех учебных корпусов КБГУ оснащены современным оборудованием бесконтактной термометрии и обработки рук антисептиком. "На входе в главный корпус установлен один из лучших в регионе стационарных тепловизоров, рассчитанный на большой поток посетителей, объединенный с системой контроля доступа, предусмотрены буферные зоны для выявленных лиц с повышенной температурой. Закуплены безопасные для пребывания людей бактерицидные рециркуляторы воздуха и антисептик для систематической обработки контактных поверхностей в местах общего пользования и санитарных узлах", - пояснили в КБГУ.

Перед началом учебного года планируется генеральная уборка всех помещений аграрного университета с использованием дезинфицирующих средств, очистят системы вентиляции, проверят эффективность их работы, предпринимаются и другие меры. При организации учебного процесса термометрия у студентов, педагогического состава и персонала будет проводится не менее двух раз в день, отмечают в КБГАУ. Пересмотрено в вузах и расписание занятий в целях максимального разобщения учебных групп, а занятия по физической культуре будут организованы на открытом воздухе с учетом погодных условий, студенты будут обязаны носить маски в учебных аудиториях и лекционных залах.

В настоящее время количество обучающихся студентов в КБГУ достигает 15 тыс., в КБГАУ - 4 тыс.