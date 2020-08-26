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Следующий выпуск леопардов в дикую природу состоится через два года

Возможным местом выпуска может вновь стать Северная Осетия

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 августа. /ТАСС/. Переднеазиатских леопардов (кавказских барсов) выпустят в дикую природу в следующий раз через два года. Возможным местом выпуска может вновь стать Северная Осетия, сообщила ТАСС в среду координатор проекта по сохранению видов Всемирного фонда дикой природы (WWF) Наталья Дронова.

Во вторник, 25 августа, в Турмонском заказнике Северной Осетии выпустили двух леопардов - Батрадза и Агунду. Их доставили авиатранспортом из Центра восстановления леопарда на Кавказе Сочинского нацпарка.

"Следующий выпуск будет через два года. Один леопард уже родился, и дальше будем смотреть, кто родится следующим. Нужно выпускать в природу не родственных животных, чтобы при скрещивании рождалось сильное потомство. Если будут подходящие животные для выпуска в Осетии, то выпустим их в республике", - сказала Дронова. Она отметила, что выпуск в территории Северной Осетии леопардов - не просто возвращение ранее исчезнувшего в экосистеме животного, которое находится на вершине пищевой пирамиды, но и символа Осетии.

Переднеазиатский леопард - один из крупнейших подвидов леопарда. Общая численность подвида - от 870 до 1,3 тыс. особей. Леопард изображен на гербе Северной Осетии, является символом столицы республики - города Владикавказа. Также изображен на гербе Южной Осетии.

По информации Северо-Осетинского государственного природного заповедника, леопард обитал на Большом Кавказе до начала XX века, в Северной Осетии последних леопардов убили в 1920-е годы. После 1950-х годов леопард заходил на Большой Кавказ только с территории Армении и Азербайджана, где его популяция существовала до 1980-х годов.

В 2018 году в Северной Осетии были также выпущены два леопарда. В начале 2019 года сигнал со спутникового ошейника самца Эльбруса, который через пять месяцев после выпуска перешел через Главный Кавказский хребет в Южную Осетию, стал поступать только с одной точки. Поисковые экспедиции не дали результатов. Самка Волна же с тех пор находится на территории Северной Осетии.

Программа восстановления популяции леопарда

До середины XX века леопард был широко распространен на Кавказе, он занимал практически все горные территории. Однако к 1950-м годам его численность резко сократилась. Во многих районах животное было полностью уничтожено по вине человека.

В 2005 году специалисты Российской академии наук и WWF России разработали программу восстановления популяции леопарда на Кавказе. В 2007 году ее утвердили на уровне правительства РФ. С 2009 года программу поддерживает президент России Владимир Путин. В Северной Осетии реализацию программы восстановления поддерживает компания "Русгидро".

В ходе мониторинга ученые объединяют информацию обо всех леопардах, выпущенных в природу на российском Кавказе и природных особях, которые заходят из Закавказья. Выпуск в 2016 и 2018 годах в дикую природу переднеазиатских леопардов, выращенных в Центре восстановления леопарда Сочинского национального парка, - только первые шаги по созданию новой популяции на Северном Кавказе, численность которой должна составлять не менее 50 особей.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСеверная Осетия
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