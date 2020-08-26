Более 200 видеокамер планируют установить на Ставрополье до 2021 года

СТАВРОПОЛЬ, 26 августа. /ТАСС/. Более 200 видеокамер с системой распознавания лиц и идентификации регистрационных знаков установят на улицах Ставропольского края в рамках проекта "Умный город" до 2021 года, сообщает в среду управление по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края.

"Реализация мероприятий по внедрению систем безопасности разбита на несколько этапов. В период 2020-2021 года запланирована установка более 200 видеокамер, из которых 87 единиц аппаратуры будут оснащены интеллектуальной биометрической системой (на распознавание лиц) и 93 комплекса - для идентификации регистрационных знаков транспортных средств", - цитирует управление директора регионального информационно-аналитического центра Сергея Рудометкина.

Камеры видеонаблюдения появятся в городах, которые входят в региональную программу "Умные города Ставропольского края": Ставрополь, Невинномысск, Пятигорск, Ессентуки и Кисловодск. В ближайшее время к региональной программе присоединятся Минеральные Воды, Георгиевск, Лермонтов и Железноводск.

"В общей сложности в период реализации начальной фазы в каждом городе-участнике ведомственного проекта появится порядка 20 интеллектуальных видеокамер, что существенно поднимет их рейтинг в линейке "безопасность", - добавил Рудометкин.

Ведомственный проект Минстроя "Умный город", направленный на цифровизацию городской среды, стартовал в России в 2018 году. С 2019 года он реализуется в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика" и нацпроекта "Жилье и городская среда". В проекте задействованы все населенные пункты с численностью жителей более 100 тыс. человек, а также (по желанию субъекта) города с меньшим количеством жителей.