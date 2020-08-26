В Чечне до конца 2021 года построят 17 детских садов

ГРОЗНЫЙ, 26 августа. /ТАСС/. Власти Чечни планируют до конца 2021 года ввести в эксплуатацию 17 новых учреждений дошкольного образования, в том числе в рамках реализации нацпроекта "Демография". Об этом на совещании в Грозном сообщил председатель правительства региона Муслим Хучиев.

"В 2019-2020 годах в регионе построено 20 школ и 1 учебный корпус на 9,7 тыс. мест. До конца 2021 года планируется строительство 17 детских садов, шесть из которых откроются в этом году. Это позволит значительно снизить загруженность объектов отрасли образования Чеченской Республики", - отметил Хучиев.

По его словам, всего в отрасли образования республики функционируют 466 дошкольных и 488 общеобразовательных учреждений. "На сегодняшний день комиссией приняты все организации, заявленные к приемке. Во всех школах и детских садах произведен ремонт, модернизирована материально-техническая база. Также обеспечена готовность всех школ к организации горячего бесплатного питания, которое охватит более 131 тыс. учащихся младших классов", - добавил Хучиев.

Как сообщалось ранее, в рамках нацпроекта "Демография" в 2019 году введено в эксплуатацию более 20 объектов дошкольного образования в Чечне. К 2021 году в регионе планируется 100% доступное дошкольное образование для детей до трех лет.