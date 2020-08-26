Петербургские научные организации примут участие в работе арктического НОЦ в Якутии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Вузы, научные институты и предприятия Петербурга будут участвовать в разработке технологий и продуктов по арктической тематике для Научно-образовательного центра (НОЦ), создаваемого в Якутии по нацпроекту "Наука". Соответствующее соглашение было подписано губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, сообщили в среду в пресс-службе городской администрации.

Соглашение было заключено между тремя сторонами: Санкт-Петербургом, Якутией и Северо-Восточным федеральным университетом имени М. К. Аммосова (Якутск).

"Это соглашение позволит привлечь вузы, научные институты и передовые предприятия Петербурга к созданию инновационных продуктов и разработок по арктической тематике. Исследования этого региона, богатого полезными ископаемыми и уникальной природой, смогут выйти на новый уровень. Все это будет способствовать укреплению статуса нашего города как крупнейшего центра изучения Арктики", - процитировали Беглова в пресс-службе.

Как поясняется в сообщении, НОЦ станет основой для интеграции университетов и научных организаций Петербурга и Якутии, а также их сотрудничества с предприятиями реального сектора экономики. Это позволит не только использовать и распространять уже имеющиеся инновационные практики, но и вести новые разработки, направленные на сохранение и развитие Арктики и Субарктики.

НОЦ "Север", который планируют создать в Якутске, объединит в себе четыре дальневосточных региона - Якутию, Чукотский автономный округ, Камчатскую и Магаданскую области. Центр займется разработкой новых технологий мирового уровня в сфере рационального недропользования, подготовки кадров, создания территорий комфортного проживания населения на северо-востоке России и устойчивого социально-экономического развития северных территорий. Центр будет работать по трем направлениям: "Человек на Севере", "Рациональное недропользование", "Эффективная социально-экономическая инфраструктура".

НОЦ объединит научные, исследовательские и образовательные ресурсы Академии наук Якутии, Якутского научного центра и научных институтов Сибирского отделения РАН, Северо-Восточного федерального университета и кооперации с производственными и трудовыми ресурсами предприятий реального сектора экономики.

О нацпроекте

Национальный проект "Наука" разработан в соответствии с майским указом президента России Владимира Путина. Срок его реализации - с октября 2018 по 2024 год включительно. Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы российских и зарубежных ведущих ученых, а также перспективных молодых исследователей, увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки.