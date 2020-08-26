Сотрудники МЧС спасли 64 человека в горах Кабардино-Балкарии с начала 2020 года

НАЛЬЧИК, 26 августа. /ТАСС/. Около 100 раз вышли спасатели МЧС на помощь альпинистам в горах Кабардино-Балкарии (КБР) с начала 2020 года, спасено 64 человека, сообщили журналистам в среду в пресс-службе управления МЧС по региону.

В реестре туристических маршрутов на территории КБР зарегистрировано 57 маршрутов общей протяженностью 1400,6 км, которые разделены на шесть категорий сложности. Большой популярностью у туристов пользуется туристический кластер Приэльбрусье.

"В горах республики спасателями Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС России с начала года проведено 97 поисково-спасательных операций, спасено 64 человеческих жизней, к сожалению, 14 человек погибли, один пропал без вести. Основная масса работ по спасению людей проводилась в сложнейших климатических условиях высокогорья", - говорится в сообщении.

В МЧС отмечают, что в Кабардино-Балкарии по горным туристическим маршрутам с начала года прошли около 1,1 тыс. зарегистрированных групп, это более 8 тыс. туристов и альпинистов, из них 12 групп иностранных туристов - 37 человек. Сегодня в горах Кабардино-Балкарии зарегистрировано 111 туристских групп - 878 человек, из которых одна иностранная группа.

На наиболее распространенных и посещаемых маршрутах в туристический сезон организовано дежурство отдельных спасательных постов МЧС. "Дежурство спасателей ЭВПСО МЧС России организовано на склоне Эльбруса на высоте 4050 метров "Приют-112, в Безенгийском ущелье альплагерь "Безенги", в Чегемском ущелье в районе парадрома, а также в ущельях Адыр-Су и Шхельда. На сайте ГУ МЧС России по КБР можно дистанционно зарегистрировать маршрут туристической группы, в 2020 сервисом воспользовались 177 туристских групп", - уточнили в ведомстве.

Многие туристы и альпинисты, решившие провести свой отдых в горах, часто не берут во внимание, что горы являются местом повышенной опасности для жизни и здоровья людей. Управление МЧС по КБР рекомендует туристским группам и отдельным туристам регистрировать маршруты и быть предельно внимательными на них.