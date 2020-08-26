Зарубежным журналистам показали Эльбрус и рассказали о Северном Кавказе

НАЛЬЧИК, 26 августа. /ТАСС/. Журналисты из разных стран побывали у подножия Эльбруса и ознакомились с туристическим потенциалом Кабардино-Балкарии (КБР), сообщила в среду ТАСС руководитель направления по связям с общественностью и СМИ Минкурортов региона Ольга Погребняк.

"К нам в Кабардино-Балкарию приехали журналисты из Китая, Кубы, Египта, Чехии и других стран. Знакомство с регионом состоялось на склонах Эльбруса. Сопровождал гостей заместитель министра курортов и туризма КБР Ахмат Сумаев. На самой высокогорной станции "Гара-Баши" состоялся небольшой брифинг - представители СМИ задавали интересующие вопросы, тем самым узнавая ближе Кабардино-Балкарию и Северный Кавказ", - рассказала Погребняк.

В КБР 11 туристско-рекреационных зон, которые планируется модернизировать для привлечения большего количества туристов. "В 2018 году здесь было 392 тыс. туристов, в 2019 - 451 тыс. Интерес к Эльбрусу растет как у российского, так и у иностранного туриста. За последние 5-6 лет турпоток в КБР вырос в два раза, и к 2025 году мы хотим достигнуть уровня 1 млн туристов в год", - рассказал заместитель министра курортов и туризма КБР Ахмат Сумаев.

Он уточнил, что сейчас власти вместе с инвесторами развивают инфраструктурные объекты, канатные дороги, горнолыжные трассы. "КБР уникальна тем, что каждое ущелье имеет что-то неповторимое, и нужно разработать программу для каждого направления. В республике делаются ставки на агротуризм - это наши знаменитые сады, на этнотуризм - наши народы сохранили свои национальные традиции и национальную культуру, исторические места и архитектурные объекты позволяют развивать культурно-познавательный туризм", - добавил он.

"Мы открылись в середине июля, сейчас турпоток очень активный. Также надеемся, что удастся продлить летний период, а для этого нужны погодные условия и возможности населения, уже заработала программа кешбэка за путешествия по России, 25 предприятий продают туры по региону, в основном это Приэльбрусье", - отметил Сумаев.

Четырехдневный пресс-тур для представителей иностранных СМИ был организован Министерством экономического развития РФ и информационным агентством ТАСС в рамках подпрограммы "Формирование инфраструктуры государственной информационной политики в Северо-Кавказском федеральном округе" госпрограммы РФ "Развитие Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 года".